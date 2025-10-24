Новости происшествий

Футбольный судья Игорь Захаров задержан в Казани за нападение на пешехода

14:59, 24.10.2025

На него составлены три административных протокола

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный судья Игорь Захаров был задержан в Казани за нападение на пешехода. Об этом RT сообщили в ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, на Захарова составлены три административных протокола, после чего он был отпущен.

В Российском футбольном союзе (РФС) ранее заявили, что в случае установления административного или иного наказания в отношении Захарова организация может применить к нему меры. При этом в РФС подчеркнули, что в настоящее время дело находится в ведении полиции.

На записи видно, как Захаров, управляя автомобилем BMW, едва не наехал на пешехода, после чего избил его на пешеходном переходе.

Рената Валеева

