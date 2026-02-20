Казанский «Водоканал» показал школьникам, как устроена работа очистных сооружений

Ученики 5-го класса МАОУ «Лицей — инженерный центр» изучили работу городских очистных сооружений канализации

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Экскурсию провели специалисты МУП «Водоканала» совместно с Управлением кадровой политики Исполнительного комитета Казани.

Ребятам рассказали, что ежедневно очистные сооружения пропускают до 450 тыс. кубометров сточных вод. В первую очередь, вода проходит механическую очистку путем просеивания через специальные решетки-уловители. На этом этапе идет удаление различного мусора, в том числе и крупных предметов, попадающих в стоки.

«Это влажная салфетка, и на упаковке написано, что она растворяется в воде, но, как на самом деле происходит? — комментировал начальник Очистных сооружений канализации Артур Миннибаев, опуская салфетку в вазу с водой. — Как мы с вами видим, в воде салфетка не растворилась, этого не будет, даже если ждать сутки. Салфетка распадается на мелкие волокна, которые нарушают работу труб и оборудования на очистных. Тоже самое происходит и с ватными палочками, ватными дисками. Поэтому такие предметы в туалет выбрасывать нельзя, точно также, как и пищевые отходы. Унитаз — это не мусорное ведро, пожалуйста отнеситесь к этому серьезно и передайте своим друзьям».

Дальше ученикам показали биологический этап очистки стоков, который происходит при помощи микроорганизмов, живущих в активном иле. В нем живут различные простейшие микроорганизмы, в том числе рачки и черви, которые и очищают воду от примеси. Это позволяет избавиться от биологического мусора, а организмы получают пищу для жизни. Этот процесс занимает 12 часов — за это время все органические соединения, как например, соединения азота и фосфора, в очищенной от крупного мусора воде — погибают.

Затем ребята познакомились с третьим, заключительным, этапом очистки — обеззараживанием очищенной воды; и узнали, что такое «Лоток Паршаля». Кроме этого, ученики посетили машинный зал.

«Хочу к вам на работу, очищать песок», — признался один из учеников по итогам экскурсии. Начальник очистных пожелал ребятам хороших оценок и пригласил на работу в Водоканал, после получения высшего образования.

«Несмотря на юный возраст, ребята легко разобрались в работе такого сложного объекта, задавали вопросы о бактериях и очищенной воде. Всем было интересно, сколько к нам приплывает телефонов и как утилизируют этот мусор в дальнейшем. Забота об экологии, любовь к родному городу, уважение к чужому труду и культура пользования канализацией как раз начинает формироваться еще на школьной скамье», — подчеркнули в пресс-службе казанского Водоканала.

Также в этом году экскурсию по очистным сооружениям и канализационной насосной станции провели для студентов и школьников — участников образовательного интенсива в сфере ЖКХ от Мэрии Казани.

Напомним, на ОСК Казани завершилась масштабная реконструкция и сооружения получили высокую оценку в рамках выездного совещания по «Инциденту 55».

Также Водоканал постоянно напоминает жителям, что в туалет нельзя выбрасывать средства гигиены, пищевые отходы и любой другой крупный мусор.