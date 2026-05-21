В Брянской области при ударе беспилотника погибли три человека

21:23, 21.05.2026

В числе жертв — отец и сын

В Брянской области при ударе беспилотника погибли три человека. Под атаку попал маневровый тепловоз, сообщили в пресс-службе РЖД.

Погибли машинист Евгений Кожанов, а также помощник машиниста Вячеслав Харитончик и его сын, осмотрщик-ремонтник вагонов Даниил Харитончик.

— Евгений Кожанов — отец пятерых детей, а у Вячеслава Харитончика осталась несовершеннолетняя дочь, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в результате атаки беспилотного летательного аппарата, проведенной ВСУ в Московской области, погиб один гражданин Индии. Еще трое получили ранения.

