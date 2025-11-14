Очистные сооружения Казани — пример для всей страны

На выездном совещании в Татарстане обсудили повышение эффективности очистных сооружений после реконструкции

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В Татарстане состоялось выездное совещание штаба в рамках Инцидента №55, главной темой которого стала оценка и повышение эффективности эксплуатации очистных сооружений, построенных и реконструированных в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и в целях сокращения объема сброса загрязненных сточных вод в 2024 году на городских очистных была закончена масштабная реконструкция. На сегодняшний день ведутся пусконаладочные работы с привлечением специализированной организации для вывода сооружений на устойчивую работу с конечным достижением нормативных показателей очистки.

В выездном совещании на ОСК участие приняли представители разных регионов России, а также заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Специалисты продемонстрировали полный цикл работы очистных: от первичной очистки стоков до финальной стадии, когда вода готова к возвращению в природную среду. Отдельное внимание уделили инновационным методам переработки илового осадка путем его термомеханической обработки, который успешно применяется в нашем городе. Сооружение термомеханической обработки илового осадка было построено МУП «Водоканал» Казани в 2021 году в связи с прекращением эксплуатации иловых полей.

Участники совещания высоко оценили проведенную работу на очистных Казани.

Недавно в «Водоканале» продемонстрировали мусор, который коммунальщикам приходится извлекать из канализации, и напомнили, как правильно пользоваться туалетом. На предприятии также отметили, что залповый приход мусора является угрозой для проведения пусконаладочных работ.