«Водоканал» перед праздничными днями напоминает жителям, что нельзя выбрасывать пищевые отходы в унитаз

За 9 месяцев текущего года в канализации устранили 12 тысяч 837 засоров

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Казанский «Водоканал' перед праздничными выходными днями вновь напомнил жителям о том, что в систему канализации нельзя выбрасывать пищевые отходы. В особенности, это касается жира — он оседает на стенках труб, говорится в сообщении предприятия.

Напомним, за 9 месяцев текущего года в канализации устранили 12 тысяч 837 засоров. Недавно на одной из канализационных насосных станций обнаружили гранату — оказалось, это муляж для игры в страйкбол, который приплыл на КНС вместе со сточными водами.

Как сообщают в МУП, аварийные бригады ежедневно выезжают по заявкам на засоры в канализации и в среднем за сутки собирают около 2 тонн мусора. Работа по устранению засоров и прочистке канализационной системы является весьма затратной статьёй: ежегодно на это тратятся десятки миллионов рублей, которые могли бы пойти на развитие инфраструктуры. Только за полгода специалисты прочистили и промыли более 70 км сетей водоотведения.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

«К сожалению, количество засоров растет с каждым годом, за аналогичный период 2024 года наши специалисты устранили 11 тысяч 817 засоров, — поделились в пресс-службе МУП. — Главные враги для системы канализации — это влажные салфетки, ушные палочки, средства гигиены и контрацепции, такие вещи приходится доставать вручную. Салфетка никуда не исчезает после смыва, этот материал разлагается не быстро и надолго остается в трубах, собирается в комок, образует пробку, которая дальше приведет к засору. Еще больший ущерб такие предметы причиняют канализационным насосным станциям, куда приходят сточные воды. Если мусор попадает в насос, оборудование выходит из строя, нарушается вся система водоотведения. Ремонт требует времени, человеческих ресурсов и больших материальных вложений».

В связи с ростом количества засоров «Водоканал» за счет собственных средств закупит дополнительные машину илосос и вакуумный погрузчик — такая спецтехника необходима для промывки коллекторов.

МУП напоминает, что централизованная система водоотведения предназначена только для продуктов жизнедеятельности организма человека или животных (но нельзя выбрасывать наполнители для туалета животных), душевых и кухонных стоков, стоков стиральных машин. Канализацией надо пользоваться по назначению и не выбрасывать в нее твердые бытовые отходы, гигиенические принадлежности (в особенности влажные салфетки, ушные палочки), пищевые отходы и другой мусор, чтобы время и средства, потраченные сотрудниками на устранение засоров, могли бы быть направлены на ремонт и плановые работы.