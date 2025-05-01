Как снимался художественный фильм «Танкист»: фоторепортаж «Реального времени»

«Был трудный бой. Все нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить:
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку,
А как зовут, забыл его спросить…»
В Казани стартовали премьерные показы военной исторической драмы по мотивам стихотворения Александра Твардовского «Рассказ танкиста». При поддержке АО «ТАИФ», в коллаборации с Казанским суворовским и Танковым училищами, экранизацией занималась казанская киностудия «Вечный Огонь». На съемочных площадках, развернувшихся на танковом полигоне под Казанью, в Рыбно-Слободском и Высокогорском районах, побывала группа «Реального времени». О том, как снимался фильм «Танкист» — в нашем фоторепортаже.
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