«Людей вводят в заблуждение, что дом будет достроен за счет государства»

В Фонде поддержки дольщиков РТ предупредили о дезинформации по достройке одного из старейших долгостроев Казани

В непростой ситуации оказались покупатели квартир в казанском долгострое по ул. Маяковского, 21. Застройщик дом не сдал, достроить его, как объекты «ФОНа» и «Свея», не позволяет закон, поэтому решать вопрос пострадавшим приходится самостоятельно. Сейчас по дому готовят новую проектную документацию, которая позволит определить размер вложений. Кроме того, покупателей недвижимости в недострое предупреждают о ложной информации о скорой сдаче объекта силами регионального Фонда поддержки дольщиков — в ФПД РТ это опровергли. Подробнее — в репортаже «Реального времени».



Дом не сдан, но в реестр долгостроев не вошел

Двадцать лет ждут квартир казанцы по ул. Маяковского, 21. После сдачи проблемных домов «Фона» и «Свея» строение можно считать старейшим казанским долгостроем, хотя в перечень проблемных объектов республики оно не вошло, несмотря на многочисленные письменные обращения дольщиков. Вопрос с достройкой многоэтажки стал личной проблемой 90 семей и 35 собственников офисных помещений.

Дом переменной этажности в 7—8 этажей возвела казанская компания ЗАО «Арх-Идея» Михаила Гольбрайха. При этом разрешение на строительство было на меньшую этажность. Сдать объект в эксплуатацию не получилось даже через суд. На процессе заявляли, что он не соответствует проекту и требованиям к высотности комплекса.



Вопрос с достройкой многоэтажки стал личной проблемой 88 семей. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Созданное в 2008 году покупателями квартир ТСЖ много лет пытается отстоять права собственников: провели экспертизу проектной документации, обновили результаты технического обследования, обращались в суд. В 2018 году Вахитовский райсуд удовлетворил коллективный иск дольщиков с требованием выдать разрешение на ввод дома в эксплуатацию, но Исполком Казани подал апелляцию и решение первой инстанции отменили.



Дольщики квартир были вынуждены лично обращаться в суд и признавать право собственности на объект незавершенного строительства.

ТСЖ: «Одним дольщикам не справиться»

С 2007 года дом стоит под крышей и закрыт по периметру, установлены окна и двери, согласно разрешительных документов и технических условий подведены все коммуникации, в том числе наружная и внутренняя разводка газоснабжения.

Региональный Фонд поддержки дольщиков оказывает дольщикам только консультационную помощь, потому что официально дом не включен в список ЕРПО. Дело в том, что у покупателей на руках не договоры долевого участия, а договоры инвестиционного финансирования с застройщиком.



Дом стоит под крышей и закрыт по периметру, установлены окна и двери. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— На этой неделе было совещание у главы исполкома с участием руководителей структурных подразделений, где обещали помочь по всем вопросам достройки дома и сдачи в эксплуатацию, — сообщили в правлении ТСЖ.

Однако пока источник финансирования дома определен лишь в виде дополнительных личных взносов дольщиков-собственников.



В настоящее время наемная организация производит проектные работы, корректировку на соответствие современным требованиям строительных норм и правил. Параллельно ведется работа по инструментальному обследованию монолитных конструкций узлов и общего состояния дома. В результате будет составлена дефектная ведомость и определится стоимость затрат для завершения строительства. Но в любом случае строительные работы, с учетом их стоимости, будет трудно реализовать только силами дольщиков, говорят сами собственники.

Дом трудно будет достроить только силами дольщиков, говорят собственники. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— Мы просим и очень надеемся, что даже в сегодняшнее сложное время власти помогут нам в достройке и сдаче нашего жилого дома в эксплуатацию, возможно в рамках софинансирования или частно-государственного партнерства. Одним дольщикам не справиться, — сообщили в правлении ТСЖ.

Еще в 2017 году в ходе встречи обманутых дольщиков Казани на тот момент с зампредом думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александром Сидякиным представители ТСЖ «Маяковского 21» рассказывали, как годами ждут своих квартир из-за проблем с документацией у застройщика, притом что дом готов на 90%. Директор компании пытался оправдаться: мол, бумаги есть, но устарели, не проходят по современным нормативам, а новые не может получить.



— У вас все виноваты, кроме вас. А вина во многом на вас лежит персонально. Я лично приложу усилия, чтобы уголовное дело на вас завести. Вы людей мурыжите 14 лет! — отчитывал предпринимателя Сидякин.

Решить вопрос с документацией тогда так и не удалось.

«Вы людей мурыжите 14 лет!» — отчитывал предпринимателя Сидякин. Фото: Олег Тихонов/ realnoevremya.ru

«Пишут, что дом достроят силами Фонда, но это не соответствует действительности!»

За долгий срок ожидания сдачи жилья некоторые собственники решили продать недвижимость. Причем в объявлениях риелторы обещают скорую сдачу дома: «Дом подключат к газу в 2023 году. До 2024 года будет введен в эксплуатацию!»



Но это скорее маркетинговый ход, нежели точная информация, предупреждают специалисты, знакомые с ситуацией.

Собственникам дома предстоит самостоятельно достраивать здание. ТСЖ заключило договор с организацией, которая готовит новый проект — он должен пройти государственную экспертизу, после чего будет разработана смета для завершения строительства.

— Юридически объект не подпадает под перечень условий, которые указаны в федеральном законе о долевом участии в строительстве, чтобы считать его проблемным. Поэтому ни механизмы регионального фонда, ни механизмы федерального Фонда развития территорий применяться не могут. Во-первых, покупатели помещений заключали не договоры долевого участия, а инвестиционные соглашения. Во-вторых, они признали право собственности на долю в объекте незавершенного строительства. Таким образом, они перешли из статуса дольщиков в статус собственников объекта незавершенного строительства, — разъяснил исполнительный директор ФПД РТ Иван Новиков.

В ФПД РТ в прежние годы прорабатывали вопрос по включению здания на Маяковского, 21 в реестр проблемных объектов республики, но по правовым основаниям сделать это не получилось. Поэтому собственники могут рассчитывать только на свои ресурсы в вопросе достройки дома, и покупателям недвижимости стоит это учитывать.



В ФПД РТ в прежние годы прорабатывали вопрос по включению здания на Маяковского, 21 в реестр проблемных объектов республики. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Дом частично заселен, несколько семей живут здесь круглогодично. ТСЖ арендует у города и застройщика оба земельных участка, которые занимает жилое здание. Договоры с поставщиками ресурсов заключены от лица компании застройщика — ЗАО «Арх-Идея».

— Фонд сейчас столкнулся с неприятной историей. Собственники продают свои помещения в этом недострое, а недобросовестные риелторы обещают, что дом будет достроен бесплатно за счет государства. В объявлениях даже срок указывают, что дом сдают в следующем году. Потенциальные покупатели звонят к нам в Фонд и просят подтвердить данную информацию. Но она не соответствует действительности. Мы просим отнестись внимательнее к приобретению помещений в указанном недострое и учитывать необходимость дополнительных финансовых вложений, — предупреждает Иван Новиков.

«Состояние здания работоспособное»

Разработка новой проектной документации — важный этап, чтобы сдать фактически достроенный дом. Этой работой занимается казанская проектная компания «Акведук».

— Работа идет по дорожной карте, которую мы разработали для подготовки проектной документации. Чтобы она позволила сдать объект в эксплуатацию. Документация имеет свои сроки. Здание стоит давно, для начала надо было провести обследование технического состояния конструкций и инженерных систем здания, — рассказала руководитель проектной организации Асия Губайдуллина.

По ее словам, процесс подготовки проектной документации подходит к концу, на следующей неделе документ должен быть готов. «Это станет основанием для того, чтобы принять проектное решение», — сообщила она.

«Единственное, что может повлиять, — объект стоит на двух участках, их предстоит объединить», пояснила руководитель проектной организации. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Эксперт пояснила: сдать объект в эксплуатацию не позволяла, в частности, высота жилого здания. Дом находится в центре города, в исторической зоне, а в его башенной части идет превышение ограничений на 2,6 метра. Проектировщики предлагают ее реконструировать, чтобы привести в соответствие с требованиями зон охраны объектов культурного наследия Казани. Жилая площадь здания порядка 10 тысяч кв. м, плюс еще 3 тысячи «квадратов» — нежилые помещения под коммерческие площади и офисы.

После сдачи проекта предстоит его согласование в соответствии с современными требованиями: «Я убеждена, что мы все пройдем. Единственное, что может повлиять, — объект стоит на двух участках, их предстоит объединить», — пояснила руководитель проектной организации. Решить эти вопросы предстоит к концу сентября. «Состояние здания работоспособное, ничего катастрофического нет», — отметила Асия Губайдуллина.