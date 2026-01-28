В Казани при участии раиса обсудили будущее исторических зданий Татарстана

Главными на повестке заседания стали 16 новых проектов в столице республики

Главными на повестке сегодняшнего заседания комиссии по охране исторического наследия в Доме правительства Татарстана, которое провел раис Татарстана Рустам Минниахнов, стали 16 новых проектов в столице республики. Комиссия одобрила строительство гостиниц в центре города и возведение жилых домов в разных районах Казани.

Особое внимание уделили сохранению старинных зданий. Планируется обновить кафе во дворе улицы Баумана, восстановить исторические флигели XIX века и облагородить территорию у парка Горького.

В других городах республики тоже появятся новые объекты: жилой дом в Свияжске, склад в Елабуге и торговые помещения в Чистополе и Болгаре. Все проекты одобрены при условии бережного отношения к историческому облику мест.

В завершение заседания были рассмотрены документы по установлению границ и требований к градостроительным регламентам для исторических поселений Буинска и Бугульмы.

Напомним, что недавно в Казани возник конфликт вокруг старинного здания на улице Петербургской/Суконной, 70/8. Эксперты не рекомендовали включать этот дом в список памятников культуры. Причина спора заключается в том, что именно здесь в 1885 году родился Мулланур Вахитов — важная историческая личность, один из основателей татарской советской государственности.

