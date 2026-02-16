Верифицированные приюты и зооволонтеры смогут размещать больше объявлений о животных

Проверку прошли уже 65 приютов.

С сегодняшнего дня Авито расширил лимиты на размещения объявлений о пристройстве животных для верифицированных приютов и зооволонтеров. У обычных пользователей при этом появятся лимиты на размещение объявлений «в добрые руки» — так снижается вероятность дублирования информации, и у животных повышается шанс быстрее найти хозяина.

Без верификации можно будет размещать до трёх объявлений в месяц «в категориях «кошки» и «собаки». Пользователи, прошедшие проверку, смогут публиковать до300объявлений в каждой из этих категорий.

В ходе верификации проверяются документы, условия содержания животных, наличие ветеринарного учета, вакцинации и стерилизации и другие важные параметры. Проверку прошли уже 65 приютов.