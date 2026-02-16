Татарстан попал в топ-20 регионов по динамике потребительского спроса

Траты жителей республики выросли на 4,4%, до 50,7 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял 20-е место по динамике потребительского спроса. Средние траты жителей республики в 2025 году выросли на 4,41%, до 50,7 тыс. рублей в среднем на душу населения, следует из подсчетов РИА «Новости».

Самый большой рост потребительского спроса в прошлом году зафиксирован в Чукотском автономном округе (+13,9%, до 54,9 тыс.). Также в топ-5 регионов по данному показателю попали Магаданская область (+10,1%, до 58,7 тыс.). Удмуртская Республика (+9,2%, до 38,5 тыс.), Кабардино-Балкарская Республика (+8,9%, до 43,7 тыс.), а еще Республики Мордовия (+8,5%, до 43,7 тыс.) и Тыва (+8,1%, до 34,3 тыс.).

Москва в данном топе заняла 50-е место (+2,8%, до 84,6 тыс.). Санкт-Петербург оказался на 56-м (+2,4%, до 68,3 тыс.).

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ городов, где чаще оплачивали проезд в метро по биометрии.

Никита Егоров