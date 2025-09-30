Татарстан совместно с Китаем откроет университет перспективных технологий

Рустам Минниханов встретился с замминистра образования Китая в Доме правительства РТ

В Доме Правительства Татарстана состоялась встреча раиса республики Рустама Минниханова с замминистра образования Китая Цзянфэнем Ду. Приезд китайского гостя связан с вручением ему Международной премии имени Е.К. Завойского, торжественная церемония которой пройдет 30 сентября в Академии наук Татарстана. Об этом сообщают на официальном портале главы республики.

Рустам Минниханов поздравил Цзянфэнем Ду с получением престижной научной награды и отметил растущее влияние Китая в сфере науки и образования. Он подчеркнул, что под руководством председателя Си Цзиньпина страна активно развивается в этих направлениях.

На данный момент в вузах республики обучается более 2,5 тыс. китайских студентов, что ставит Татарстан на третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

— В рамках встречи стороны обсудили ряд предложений, способных придать импульс к расширению двухсторонних отношений в области образования и науки. Среди них проект создания Китайско-российского университета перспективных технологий, а также проведение в следующем году в Казани XV Форума ректоров вузов Ассоциации технических университетов России и Китая, — сказано в сообщении на портале.



На данный момент Россия и Китай работают над взаимной отменой визового режима.

Наталья Жирнова