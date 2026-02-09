Минцифры РТ предупредило о фейковых сообщениях от имени руководства

В Telegram распространяются аккаунты, выдающие себя за сотрудников министерства

В Министерстве цифрового развития Татарстана предупредили о рассылке сообщений в мессенджере Telegram с фейковых аккаунтов, которые выдают себя за представителей руководства ведомства.

В Минцифры РТ отмечают, что такие сообщения, как правило, написаны в излишне официальном и подчеркнуто вежливом тоне. Жителей республики просят блокировать подозрительные аккаунты и не вступать в переписку с неизвестными собеседниками.

В ведомстве также рекомендуют не доверять звонкам и сообщениям, даже если отправитель представляется руководителем или знакомым, не передавать конфиденциальную информацию, не сообщать коды из СМС и использовать двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Ариана Ранцева