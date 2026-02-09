Начальника отдела ЖКХ кабмина РТ задержали по делу о взятке в размере 3 млн рублей

Вместе с ним задержан еще один предполагаемый посредник

Силовики задержали начальника отдела ЖКХ и транспорта аппарата кабмина Татарстана республики Фаиля Салихова. По словам источника «Реального времени», в деле фигурирует взятка в размере около 3 миллионов рублей.

Подробности дела уточняются.

Фаилю Салихову в 2026 году исполнится 62 года. Ранее он возглавлял отдел по организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления аппарата кабмина Татарстана.

Ариана Ранцева