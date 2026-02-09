Работодатели считают подработки сотрудников и плюсом, и поводом для обсуждения

Основной фактор — влияние дополнительной занятости на рабочее время и качество выполнения задач

Исследование Anketolog показало, что для 38% работодателей наличие у сотрудника подработки становится поводом для серьезного разговора, если это начинает отвлекать от основной работы. Для 28% поводом к обсуждению является снижение качества выполнения основных обязанностей. При этом 11% руководителей не видят необходимости в беседе, если сотрудник справляется с задачами, еще 11% считают тревожным сигналом наличие двух и более подработок, а 8% — одной дополнительной занятости.

Среди преимуществ подработок работодатели чаще всего отмечали рост финансовой устойчивости сотрудника (46%) и приобретение дополнительных навыков и опыта (45%). Также респонденты называли лучшее понимание клиентов и рынка (24%), повышение инициативности и ответственности (22%), оптимизацию и автоматизацию процессов (18%) и улучшение имиджа компании как гибкого работодателя (12%).

46% опрошенных заявили, что не стали бы увеличивать нагрузку сотруднику с подработками, 28% готовы добавить задачи только в рамках оплачиваемой работы, 12% считают решение ситуационным, 9% уверены, что сотрудник выдержит повышение нагрузки, а 5% готовы уменьшить объем работы, чтобы избежать выгорания.

При этом половина работодателей опасается, что наличие у сотрудника подработки может повысить риск его ухода из компании. 39% не связывают дополнительную занятость с вероятностью увольнения, а 11% считают, что подработки могут даже снизить риск потери кадров.

Большинство руководителей (68%) уверены, что при наличии в компании возможностей для дополнительного заработка сотрудники реже обращались бы к внешним подработкам. Около трети опрошенных готовы предлагать дополнительные оплачиваемые задачи всем сотрудникам, 24% рассматривают внедрение гибких форматов дохода, а каждый пятый — только ключевым специалистам. 14% не проявляют интереса к мотивационным мерам, а 9% считают их излишними.

Ранее «Реальное время» писало, что 55% жителей Казани планируют подрабатывать в 2026 году.

