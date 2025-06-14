На федеральном Сабантуе в Якутске в качестве приза вместо барана вручили северного оленя

Его получил победитель всероссийских соревнований по корэш, татарстанец Радик Салахов

Фото: Ринат Назметдинов

На федеральном Сабантуе в Якутске в качестве приза вместо барана вручили северного оленя. Его получил победитель всероссийских соревнований по корэш, татарстанец Радик Салахов. Об этом сообщили в Федерации корэш России.

Радик Салахов на состязаниях стал победителем в абсолютной категории. Ему же достался главный приз — автомобиль от раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, в федеральном Сабантуе участвуют представители татарских общественных организаций из 29 российских регионов. Прибыл на праздник и Рустам Минниханов вместе с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Переходящий символ федерального Сабантуя приняла Омская область.

Галия Гарифуллина