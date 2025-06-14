Новости общества

18:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На федеральном Сабантуе в Якутске в качестве приза вместо барана вручили северного оленя

11:43, 14.06.2025

Его получил победитель всероссийских соревнований по корэш, татарстанец Радик Салахов

На федеральном Сабантуе в Якутске в качестве приза вместо барана вручили северного оленя
Фото: Ринат Назметдинов

На федеральном Сабантуе в Якутске в качестве приза вместо барана вручили северного оленя. Его получил победитель всероссийских соревнований по корэш, татарстанец Радик Салахов. Об этом сообщили в Федерации корэш России.

Радик Салахов на состязаниях стал победителем в абсолютной категории. Ему же достался главный приз — автомобиль от раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, в федеральном Сабантуе участвуют представители татарских общественных организаций из 29 российских регионов. Прибыл на праздник и Рустам Минниханов вместе с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Переходящий символ федерального Сабантуя приняла Омская область.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоКультура

Новости партнеров

Читайте также