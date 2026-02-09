Туристический поток россиян за рубеж вырос на 16% в 2025 году

Всего россияне совершили 20,1 млн поездок, лидируют Турция, Китай и ОАЭ

Фото: Реальное время

Туристический поток россиян за рубеж в 2025 году увеличился на 16% по сравнению с 2024 годом и составил 20,1 млн поездок. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сведения Пограничной службы ФСБ РФ, скорректированные с учетом национальной статистики стран.

Лидерами среди зарубежных направлений остались Турция (6,9 млн поездок), Китай (2,5 млн), ОАЭ (2,4 млн), Египет (2 млн), Таиланд (1,9 млн) и Абхазия (1,6 млн). Наибольший рост наблюдался по турпотоку во Вьетнам — почти в три раза, до 689,7 тыс. поездок. Спрос также увеличился на поездки в Египет (+35,7%), Китай (+30,1%), Южную Корею (+30%), Мальдивы (+23,8%), Индонезию (+21,6%), Абхазию (+20,2%) и ОАЭ (+18,5%). Турпоток в Таиланд вырос на 8,8%, а в Турцию — на 2,9%.

Эксперты отмечают, что российский выездной туризм по-прежнему сосредоточен на массовых направлениях. Основной прирост обеспечивают открытые крупные маршруты, такие как Вьетнам, тогда как рост интереса к нишевым странам не оказывает заметного влияния на общую статистику рынка.

Ранее «Реальное время» писало, что рост внутреннего турпотока в России в 2026 году ожидается на уровне 5%.

Ариана Ранцева