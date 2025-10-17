Рустам Минниханов объявил 2026-й Годом воинской и трудовой доблести

Об этом он заявил во время послания Госсовету Татарстана

Фото: скриншот прямой трансляции ТНВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2026-й Годом воинской и трудовой доблести. Об этом он заявил во время послания Госсовету Татарстана.



По словам Минниханова, 2025 год в России был годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В уходящем году в Татарстане впервые за шесть лет шествие «Бессмертного полка» прошло в очном формате. Его участниками стали более 150 тыс. человек. Кроме того, отремонтированы и открыты новые памятники и мемориальные доски защитникам Отечества.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась Победа на фронте и в тылу. Забота о ветеранах — обязанность всех органов власти. Сегодня, как и 80 лет назад, наши бойцы отстаивают суверенитет страны, самоотверженно сражаясь с нацизмом. Наши земляки стойко переносят все тяготы, демонстрируют профессионализм и несгибаемую силу духа. 17 татарстанцев удостоены звания Героя России, к сожалению, восемь — посмертно. 3 285 уроженцев — посмертно орденом Мужества, — отметил раис.

Дмитрий Зайцев