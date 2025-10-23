Новости общества

Путин предложил сделать 2027-й Годом географии

18:06, 23.10.2025

Президент отметил большой вклад географов разных эпох в укрепление государства и значимость самой науки

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность объявления 2027 года Годом географии. Об этом он заявил на прошедшем съезде Русского географического общества (РГО).

— С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии, — сказал он.

Ранее Рустам Минниханов объявил 2026-й Годом воинской и трудовой доблести.

Наталья Жирнова

