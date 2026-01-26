Татарстан получит 288 млн рублей на борьбу с онкозаболеваниями

Медучреждения республики, которые используют радиологические методы диагностики и лечения, получат новое оборудование

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане с 2026 года начнется реализация медицинских мероприятий в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Проект является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медицинские учреждения республики, которые работают с онкологическими пациентами и используют радиологические методы диагностики и лечения, получат новое оборудование.

Общий бюджет программы составит 288,2 млн рублей. Большая часть средств — 210,4 млн рублей — поступит из федерального бюджета. Еще 77,8 млн рублей выделит республиканский бюджет. Соглашение о финансировании уже подписано между Минздравом России и Кабмином Татарстана.

Напомним, что ранее главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана уволили за утрату доверия. Как установлено, Хидиятов предоставлял недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Вместо него на должность и.о. главврача БСМП Челнов назначили Романа Джумабаева.

Наталья Жирнова