15% жителей ПФО взяли дополнительные дни отдыха после праздников

Большинство россиян вернулись к работе осознанно, сохранив энергию и продуктивность

Фото: Артем Дергунов

Сервис «Авито Путешествия» опубликовал данные опроса о том, как жители Приволжского федерального округа (ПФО) вернулись к работе после новогодних каникул. Согласно исследованию, 44% респондентов отметили, что отдохнули и полны сил, 16% не заметили, как прошли праздники, а 15% заявили, что взяли бы еще несколько выходных для комфортного возвращения к делам.

На уровне всей страны 37% россиян после праздников чувствуют себя энергичными и готовыми к работе, при этом среди граждан старше 65 лет показатель достигает 51%. Каждый шестой опрошенный (17%) воспользовался дополнительными днями отдыха после официальных каникул, еще 25% рассматривали такую возможность, но смогли адаптироваться к рабочему графику без отпусков.

Основными трудностями возвращения к работе участники опроса назвали выматывающий переход к рабочему режиму (37%), подготовку к праздникам и их насыщенность (по 21%), а также активное общение в праздничные дни (20%). Эксперты отмечают, что большинство россиян планируют возвращение к труду осознанно, что позволяет им сохранять продуктивность после отдыха.

Ариана Ранцева