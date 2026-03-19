В Нижнекамске открылся ситуационный центр «Умный город»

Центр объединяет данные соцсферы, здравоохранения, транспорта и экономики, позволяя оперативно принимать управленческие решения

В Нижнекамске открылся ситуационный центр «Умный город — Нижнекамск». Старт работе центра дали министр цифрового развития РТ Илья Начвин, депутат Госдумы Айдар Метшин и глава района Радмир Беляев, сообщает Минцифры РТ.

Центр объединяет данные видеокамер, домофонов и платформы «Цифровой Нижнекамск» и охватывает социальную сферу, здравоохранение, экономику, образование, культуру, жилищную политику и транспорт. Информация выводится на интерактивные экраны, а руководители могут оперативно принимать управленческие решения. Система также поддерживает рассылку ключевых показателей руководству города через бот.

На открытии презентовали приложение «Мой Нижнекамск» для жителей, платформу «Жилищный стандарт», объединяющую коммунальные службы, и развитие сервиса Яндекс GO с цифровыми табло и планами по онлайн-оплате проезда. Центр позволит повышать безопасность граждан и оперативность управления городскими процессами.



Ариана Ранцева