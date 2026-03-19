В Зеленодольске спорткомплекс «ФИЗРА» построен с нарушением закона
Исполком менял условия концессионного соглашения без согласования с татарстанским УФАС, включая параметры здания и размер платы
Спорткомплекс «ФИЗРА» в Зеленодольске построен с нарушением закона, сообщили в УФАС России по Татарстану.
Исполком Зеленодольского района несколько раз изменял условия заключенного концессионного соглашения без согласования с антимонопольной службой. Изменения касались технических параметров здания, размера концессионной платы и финансового участия муниципалитета.
Татарстанское УФАС квалифицировало эти действия как противоправные. За нарушения предусмотрена ответственность по КоАП РФ.
