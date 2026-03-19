Национальный мессенджер Max получил статус социальной сети

С 18 марта 2026 года Max официально признан соцсетью, владельцы страниц с аудиторией свыше 10 тыс. обязаны предоставлять сведения в Роскомнадзор

Фото: Динар Фатыхов

Национальный мессенджер Max получил статус социальной сети, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Решение вступило в силу 18 марта 2026 года, пишет ТАСС.

С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. пользователей обязаны предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор в соответствии с пунктом 1 ч. 1.1 ст. 10.6 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ведомство ведет реестр регистрации персональных страниц владельцев каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков.

Ранее «Реальное время» писало, что большинство россиян не готовы отказаться от Telegram для чтения новостей.

Ариана Ранцева