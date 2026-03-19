С 2026 года студенческие семьи будут получать до 200 тыс. рублей за рождение ребенка

В 2025 году национальный проект «Семья» охватил 1,9 млн семей, в том числе 52,4 тыс. многодетных, создано 258 комнат матери и ребенка

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по национальному проекту «Семья», на котором обсудили итоги реализации нацпроекта в 2025 году.

Исполнение проекта составило более 98%. Средствами материнского капитала воспользовались около 1,9 млн семей, жилищные условия улучшили почти 545 тыс. семей. Впервые отдельной мерой поддержки выделена помощь молодым семьям — создано 258 комнат матери и ребенка в вузах.

Особое внимание уделено большим семьям: 52,4 тыс. многодетных семей получили возможность заключить социальный контракт, что на 32% больше, чем в 2024 году. В 41 регионе с низким уровнем рождаемости охват программами поддержки превысил 248 тыс. семей.

С 2026 года введена новая мера поддержки — единовременная выплата не менее 200 тыс. рублей при рождении ребенка в студенческой семье.

Программа «Активное долголетие» охватила почти 15 млн человек, долговременным уходом обеспечены 174 тыс. граждан старшего возраста и инвалидов. По проекту «Охрана материнства и детства» оснащены 93 перинатальных центра, создано 236 женских консультаций, проведено 88 687 полных циклов ЭКО.



Ариана Ранцева