Бюджет Казани за 2025 год исполнен с дефицитом в 2 млрд рублей

Доходы города составили 62,3 млрд рублей, расходы — 64,3 млрд, основная часть направлена на социальную сферу и образование

Бюджет Казани за 2025 год исполнен с дефицитом в 2 млрд рублей, сообщили на слушаниях в Казанской городской думе.

Доходы бюджета составили 62 млрд 265 млн рублей, что на 24% больше показателя 2024 года. Налоговые доходы достигли 32 млрд 189 млн рублей, включая НДФЛ — 17 млрд 495 млн рублей (54%), налоги на совокупный доход — 6 млрд 797 млн рублей (21%), земельный налог — 5 млрд 35 млн рублей (16%), налог на имущество физических лиц — 1 млрд 758 млн рублей (6%), прочие налоги — 1 млрд 102 млн рублей (3%). Неналоговые доходы составили 5 млрд 747 млн рублей, безвозмездные перечисления — 24 млрд 328 млн рублей.

Расходы выросли на 18,8% и достигли 64 млрд 299 млн рублей. Основная часть направлена на социальную сферу (48 млрд 85 млн рублей), включая образование — 39 млрд 405 млн, молодежную политику — 647 млн, культуру — 2,2 млрд, физкультуру и спорт — 3 млрд 77 млн рублей. Расходы на городское хозяйство составили 8 млрд 62 млн рублей, на общегосударственные вопросы — 7 млрд 993 млн рублей, на социальную политику — 2 млрд 700 млн рублей.

Эксперт Института управления, экономики и финансов КФУ Елена Лизунова подтвердила соответствие исполнения бюджета законодательству, а депутаты обсудили итоги и приняли проект решения.

Ариана Ранцева