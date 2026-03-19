Минниханов представил потенциал Татарстана китайским партнерам

Университеты, технопарки и индустриальные центры республики входят в число лидирующих в России по инвестиционной привлекательности

Рустам Минниханов принял участие в деловом форуме «Татарстан — Хубэй», где обсудил перспективы сотрудничества республики с китайскими провинциями. Об этом сообщила пресс-служба раиса.

По словам Минниханова, товарооборот Татарстана и Китая в 2025 году составил 3,3 миллиарда долларов. Сотрудничество ведется в сферах нефтехимии, машиностроения, автомобилестроения, информатизации, высоких технологий, сельского хозяйства и здравоохранения.

Особое внимание Минниханов уделил промышленному и экономическому потенциалу Татарстана: университеты и исследовательские центры республики имеют высокие рейтинги, индустриальные и технопарки — среди наиболее эффективных в России. Республика занимает лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.

Минниханов подчеркнул, что Международный форум «РОСТКИ» может стать перспективной площадкой для расширения сотрудничества с Китаем, и пригласил делегации провинции Хубэй к участию.

Ариана Ранцева