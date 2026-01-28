Индекс Мосбиржи вырос до 2 788 пунктов по итогам торгов

РТС прибавил 0,61%, курс юаня увеличился до 10,94 рубля

Фото: Артем Дергунов

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду вырос на 0,24% и составил 2 788,01 пункта. Долларовый индекс РТС прибавил 0,61%, поднявшись до 1 151,6 пункта. Курс юаня увеличился на 2 копейки — до 10,94 рубля, пишет ТАСС.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александра Шепелева, индекс Мосбиржи в течение дня в основном находился в небольшом плюсе и в моменте обновил максимумы января. Он также отметил снижение геополитической напряженности и обратил внимание на позитивные заявления президента США Дональда Трампа о переговорах по Украине.

Лидерами роста на рынке акций стали бумаги «Селигдара» (+6,28%), «Группы Позитив» (+4,42%), привилегированные акции «Мечела» (+3,74%), «Сургутнефтегаза» (+2,44%), ММК (+2,85%) и «Норникеля» (+1,4%). Снижение показали акции «Вуш Холдинга» (-1,4%), «Самолета» (-1,04%), «Юнипро» (-0,92%) и «Лукойла» (-0,89%).

Согласно прогнозу «БКС мир инвестиций», 29 января индекс Мосбиржи может находиться в диапазоне 2 720—2 820 пунктов. В Freedom Finance Global ожидают колебания в пределах 2 700—2 800 пунктов. Прогноз по курсам валют на четверг составляет 75—77 рублей за доллар, 90—92 рубля за евро и 10,8—1,3 рубля за юань. В «Цифра брокере» также отметили сохранение факторов в пользу умеренного укрепления рубля.

Ранее «Реальное время» писало, что индекс доллара опустился ниже 96,2 пункта впервые с 2022 года.

Ариана Ранцева