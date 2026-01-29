Число кибератак на госресурсы Татарстана в 2025 году выросло вдвое

В Минцифры республики зафиксировали 1,5 млн инцидентов

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане зафиксировали резкий рост активности хакеров. В 2025 году количество кибератак на государственные информационные системы увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим периодом, достигнув отметки в 1,5 млн инцидентов. Такие данные были озвучены на итоговой коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

Специалисты ведомства обработали 96 млрд событий информационной безопасности и проверили 600 сервисов на наличие уязвимостей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ответ на растущие угрозы ведомство намерено радикально усилить контур безопасности в 2026 году. В планы министерства входит повсеместное внедрение сертифицированных средств защиты информации и проведение комплексных аудитов безопасности. Особое внимание будет уделено контролю удаленного доступа к государственным сетям, который часто становится уязвимым звеном при попытках взлома.

Напомним, в 2025 году в публичном доступе оказалось более 760 млн строк с персональными данными россиян. Помимо российских утечек, в открытом доступе разместили 20 баз данных компаний из других стран СНГ, в том числе 10 утечек фирм в Белоруссии.

Рената Валеева