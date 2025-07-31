Заключенные в СИЗО и тюрьмах получат право на психологическую помощь

Она будет осуществляться исключительно с согласия подозреваемых и обвиняемых

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО и тюрьмах, право на получение психологической помощи. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под стражей, имеют право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы СИЗО в порядке, установленном ФСИН и ФСБ России.

Важно отметить, что оказание психологической помощи будет осуществляться исключительно с согласия подозреваемых и обвиняемых.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Закон также предусматривает, что материально-техническое обеспечение уголовно-исполнительной системы для реализации данного права будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий год в порядке и по нормам, установленным ФСИН.

Кроме того, закон расширяет права сотрудников уголовно-исполнительной системы. Теперь они имеют право лично или в составе подразделения применять спецсредства для задержания осужденных, уклоняющихся от отбывания наказаний, в случаях оказания физического сопротивления или попыток причинения вреда окружающим либо себе.

Напомним, в Казани завершено строительство нового следственного изолятора УФСИН России по Татарстану, рассчитанного на 1 000 мест.



Рената Валеева