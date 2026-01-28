«Требует настройки»: депутат Госдумы от Татарстана назвал главные проблемы турналога

По мнению парламентария, действующий механизм создаёт избыточную нагрузку на гостиничный бизнес и требует кардинальной перенастройки

Как предлагают доработать механизм

На круглом столе комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры подвели промежуточные итоги действия туристического налога. С докладом выступил депутат Госдумы от Татарстана (партия КПРФ), член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев, который на основе анализа правоприменительной практики и обращений отельеров обозначил ключевые проблемы механизма.

По словам Прокофьева, первый год применения туристического налога выявил системные недочёты, требующие корректировки законодательства. Особое внимание он уделил моменту исчисления налога: сейчас он начисляется при полном расчёте за проживание, хотя услуга фактически оказывается при выезде гостя. Это порождает постоянные перерасчёты из‑за отмен бронирований, незаездов, переноса дат и изменения сроков проживания, что существенно увеличивает административную нагрузку на бизнес и налоговые органы.

Депутат также указал на проблему минимальной ставки налога в размере 100 рублей в сутки. Для бюджетных средств размещения — хостелов и недорогих гостиниц — такая ставка создаёт регрессивную шкалу налогообложения: реальная нагрузка превышает установленную процентную ставку. При этом фискальный эффект остаётся незначительным, а трудозатраты на администрирование налога — высокими.

Не менее острой оказалась проблема отчётности. По словам парламентария, требование детализированных данных вплоть до пофамильного учёта не согласуется с автоматизированными системами управления гостиницами. Это приводит к росту ручной работы, увеличению транзакционных издержек и отсутствию ощутимого эффекта для прозрачности контроля.

— Я не буду говорить, что туристический налог сам по себе — инструмент без потенциала, но первый год его применения показал, что действующая модель в замене на механизм, аналогичный с курортным сбором, серьёзно требует настройки, прежде всего с учётом практики работы средств размещения и муниципалитетов, — заявил Прокофьев

Особый блок проблем связан с взаимодействием туристического налога и нулевой ставки НДС. Как отметил депутат, гостиницы формируют пакет услуг для применения нулевой ставки НДС, но при расчёте туристического налога в налоговую базу включается полная стоимость пакета. Это создаёт дополнительные финансовые потери и повышает нагрузку на потребителей.

Существенные сложности возникли и с применением льгот. Несмотря на законодательно закреплённые льготы для отдельных категорий граждан, механизм их реализации не работает. Поскольку налог уплачивается средством размещения, а не гостем, у отелей отсутствует мотивация запрашивать подтверждающие документы. Кроме того, если льготник проживает в номере, оформленном на другого человека, льгота не применяется. Депутат привёл пример из Геленджика, где налог начисляется на организации, занимающиеся детским отдыхом, что демонстрирует отсутствие единого подхода к формированию льгот на муниципальном уровне.

В своём выступлении парламентарий сослался на ответ министра финансов РФ Антона Силуанова, в котором говорится: проблемы с исчислением налога актуальны, а по итогам анализа правоприменительной практики 2024–2025 годов будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.

В результате обсуждения сформулированы ключевые предложения по доработке механизма: перевести исчисление налога на момент фактического оказания услуги (выезд гостя), пересмотреть или отменить минимальный размер налога, унифицировать базовые льготные категории на федеральном уровне, упростить отчётность с учётом цифровых возможностей гостиниц, а также подготовить методические разъяснения Минфина и ФНС по спорным ситуациям.

Депутат подчеркнул: цель совершенствования механизма — превратить туристический налог в эффективный инструмент развития территорий, а не источник конфликтов между бизнесом и государством.

Госкомитет Татарстана по туризму: «Мы изучаем возможность реформирования системы»

Схожую проблематику ранее обозначил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов в беседе с изданием «Реальное время».

По его словам, основная проблема существующей системы заключается в сложном администрировании. Гостиницы вынуждены вести детальный учет множества льготных категорий и определять статус плательщика при каждом бронировании, что создает дополнительную нагрузку на бизнес.

— Налог будет сохраняться, но его механизм требует серьезного анализа и, возможно, изменения. Основная проблема в его администрировании: сложный учет создает значительную нагрузку на гостиницы. Мы изучаем возможность реформирования системы. В качестве одного из вариантов рассматривается возврат к проверенной схеме курортного сбора, который действовал в 2023—2024 годах в ряде регионов. В той модели плательщиком был сам турист, а сбор оплачивался отдельным чеком при заселении. Это полностью снимало бы с отелей бюрократическую нагрузку по расчету и учету налога, — заявил Иванов в разговоре с «Реальным временем».

Напомним, на итоговой коллегии Госкомитета по туризму Сергей Иванов сообщил: в 2025 году Татарстан принял рекордные 4,5 млн туристов. При этом отрасль сталкивается с вызовами: замедлением роста турпотока, экономией гостей, однообразием турпродукта и жёсткой конкуренцией с рынком посуточной аренды.

