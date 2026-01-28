В Татарстане запустили ИИ-помощника для предпринимателей в MAX

За короткое время работы чат-бот успел помочь более 7 тысячам предпринимателей: особенно часто бизнесмены обращаются за информацией о налогах — это 70% всех вопросов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане появилась новая цифровая разработка в помощь предпринимателям. Чат-бот «Помощник предпринимателя» начал работать в популярных мессенджерах Telegram и МАХ.

Сервис создан при поддержке Минэкономики Татарстана и Прокуратуры республики. В основе помощника — современные технологии искусственного интеллекта. За короткое время работы чат-бот успел помочь более 7 тысячам предпринимателей. Особенно часто бизнесмены обращаются за информацией о налогах — это 70% всех вопросов.

Помощник умеет консультировать по налоговым изменениям, помогать готовиться к проверкам и сообщать о предстоящих контрольных мероприятиях. Предприниматели могут узнать о проверках, просто введя ИНН своей компании.



Минэкономики республики отметило, что успех проекта заметили на федеральном уровне. Подписывайтесь на «Реальное время» в мессенджере MAX.

Наталья Жирнова