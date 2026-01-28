Новости экономики

12:07 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Уровень долговой нагрузки на бюджет Татарстана в 2025 году составил почти 20%

10:04, 28.01.2026

Данный показатель соответствует критерию «высокая долговая устойчивость»

Уровень долговой нагрузки на бюджет Татарстана в 2025 году составил почти 20%
Фото: Максим Платонов

Отношение государственного долга Татарстана к доходам бюджета республики без учета безвозмездных поступлений в 2025 году составило 19,9%. Об этом сообщает Минфин РТ.

Сообщается, что данный показатель соответствует критерию «высокая долговая устойчивость». Объем госдолга Татарстана на начало текущего года достиг 98,03 млрд рублей.

Ранее в Татарстане были утверждены ключевые финансовые показатели работы Министерства финансов. Особое внимание уделяется отсутствию просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета республики.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаФинансыБюджет Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть571.9
  • Нижнекамскнефтехим79.95
  • Казаньоргсинтез67.9
  • КАМАЗ86.5
  • Нижнекамскшина41.9
  • Таттелеком0.636