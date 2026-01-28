Уровень долговой нагрузки на бюджет Татарстана в 2025 году составил почти 20%
Данный показатель соответствует критерию «высокая долговая устойчивость»
Отношение государственного долга Татарстана к доходам бюджета республики без учета безвозмездных поступлений в 2025 году составило 19,9%. Об этом сообщает Минфин РТ.
Сообщается, что данный показатель соответствует критерию «высокая долговая устойчивость». Объем госдолга Татарстана на начало текущего года достиг 98,03 млрд рублей.
Ранее в Татарстане были утверждены ключевые финансовые показатели работы Министерства финансов. Особое внимание уделяется отсутствию просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета республики.
