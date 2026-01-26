В Татарстане утверждены ключевые финансовые показатели работы Министерства финансов
Особое внимание уделяется отсутствию просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета республики
Правительство Республики Татарстан определило основные индикаторы эффективности деятельности Министерства финансов региона на предстоящий период. Документ устанавливает строгие параметры управления бюджетными средствами.
Центральным показателем является контроль государственного долга республики. Установлено предельное значение в 40% от общего годового объема доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений). Текущий показатель демонстрирует устойчивое состояние на уровне 22,5%.
Важным параметром выступает исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам. Начальный показатель установлен на уровне 101,8% с поддержанием минимального порога не ниже 100%.
Документ закрепляет требование о своевременном предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Данный показатель должен поддерживаться на уровне 100% ежеквартально.
Особое внимание уделяется отсутствию просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета республики — показатель должен оставаться на нулевом уровне.
Завершающим ключевым индикатором является эффективность реализации государственных программ, которая должна обеспечиваться на уровне 100%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».