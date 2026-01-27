Индекс доллара опустился ниже 96,2 пункта впервые с 2022 года

На торгах ICE показатель снижался до 96,175 пункта, следует из данных торгов

Фото: Реальное время

Индекс доллара США на торгах лондонской биржи ICE опустился ниже уровня 96,2 пункта впервые с 23 февраля 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

По состоянию на 19:38 мск индекс доллара снижался на 0,91% и составлял 96,175 пункта. К 20:08 мск падение замедлилось, показатель находился на уровне 96,229 пункта, что соответствует снижению на 0,85%.

Индекс доллара США отражает динамику американской валюты по отношению к корзине из шести валют: евро, японской иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

Ранее «Реальное время» писало, что учетная цена золота впервые превысила 12 тыс. рублей за грамм.

Ариана Ранцева