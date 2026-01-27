Учетная цена золота впервые превысила 12 тыс. рублей за грамм

На Comex цена золота с поставкой в феврале превысила $5 тыс.

Фото: Реальное время

Банк России установил учетную цену за 1 грамм золота на 27 января 2026 года на уровне 12 087,55 рубля, что стало историческим максимумом с начала публикаций на сайте ЦБ, с 1997 года, с учетом деноминации рубля 1998 года, пишет ТАСС.

По данным на 14:09 мск, цена золота с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex составляла 5 087,6 доллара за тройскую унцию.

Учетные цены рассчитываются Банком России ежедневно на основе значений металлов на лондонском рынке «спот» на 15:30 мск и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара на следующий день после установления учетных цен.

Ранее «Реальное время» писало, что серебро на Comex установило новый ценовой рекорд.

Ариана Ранцева