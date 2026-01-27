С 1 марта алименты для пособия будут считать по средней зарплате

Речь идет об учете доходов при назначении единого пособия при отсутствии судебного решения

Фото: Максим Платонов

С 1 марта 2026 года при назначении единого пособия алименты будут учитываться исходя из средней заработной платы по региону, а не из минимального размера оплаты труда. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет РИА «Новости».

По его словам, порядок расчета самих алиментов не меняется — корректируется только их учет при оценке нуждаемости семьи для назначения единого пособия. Речь идет о случаях, когда заявитель находится в разводе и отсутствует судебное решение или судебный приказ о взыскании алиментов.

До 1 марта 2026 года для этих целей используется МРОТ, который составляет 27 093 рубля. При этом на одного ребёнка учитывается четверть суммы, на двух детей — треть, на трех и более — половина.

С начала марта алименты будут включаться в доход семьи в доле от среднемесячной заработной платы по региону за предыдущий год. Для расчетов будут применяться официальные данные Росстата, а при их отсутствии — показатели за год, предшествующий предыдущему.

Эксперт отметил, что минимально учитываемая сумма алиментов будет различаться в зависимости от региона из-за разного уровня средней заработной платы. При наличии судебного решения или судебного приказа порядок учета алиментов не изменится — как и ранее, будут засчитываться фактически перечисляемые суммы.

Ранее «Реальное время» писало, что сестра Веры Брежневой взыскивает с Цекало алименты на сумму более 52 млн рублей.





Ариана Ранцева