Сестра Веры Брежневой взыскивает с Цекало алименты на сумму более 52 млн рублей

Кроме того, к этой сумме прибавляется долг по брачному договору — еще 31 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Лефортовском районном суде Москвы рассматривается гражданский иск Виктории Галушки к известному шоумену Александру Цекало. Сестра Веры Брежневой выставляет серьезные финансовые требования к Цекало. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Согласно материалам дела, Виктория Галушка требует взыскать с шоумена задолженность по алиментам на содержание детей в размере 52,7 млн рублей. Кроме того, к этой сумме прибавляется долг по брачному договору — еще 31 млн рублей. Судебное заседание по этому делу назначено на 26 декабря 2025 года.

Наталья Жирнова