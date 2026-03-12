Эксперты рассказали, когда нужно менять зимнюю резину на авто

Слишком торопиться не стоит: ранняя замена может быть опасна из‑за риска внезапного выпадения снега

Фото: Максим Платонов

Оптимальным временем для замены резины считается период, когда среднесуточная температура воздуха начинает стабильно превышать +7 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Авито».

Своевременная замена важна одновременно с двух точек зрения. Во‑первых, с позиции безопасности — зимние шины при теплой погоде теряют сцепление с дорогой. Во‑вторых, с точки зрения экономии — в таких условиях резина изнашивается быстрее. При этом слишком торопиться не стоит: ранняя замена может быть опасна из‑за риска внезапного выпадения снега, который нередко случается даже в период календарной весны.

Помимо шин, после зимнего сезона стоит уделить внимание техническому состоянию резинотехнических элементов подвески автомобиля. В частности, рекомендуется осмотреть пыльники и сайлент‑блоки: из‑за воздействия низких температур и реагентов они могут потерять эластичность, что негативно сказывается на надежности ходовой части.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты также советуют обратить внимание на любые изменения в поведении автомобиля. Если после зимы появились новые стуки, скрипы или странные вибрации при езде, необходимо обратиться в сервис. Специалисты проверят состояние амортизаторов, шарниров и втулок — это поможет избежать проблем в будущем.

Ранее эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов указал, что если машина попала в водяной клин, то ни в коем случае не надо ни газовать, ни давить на тормоз. Он также отметил, что аквапланирование можно «словить» всегда, если колесо оказалось в колейной яме, и это никак не связано с резким потеплением в ряде регионов страны.

Рената Валеева