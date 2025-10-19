Директором «Предприятия автомобильных дорог» в Набережных Челнах назначили Илью Черкашина

На протяжении почти четырех лет он занимал должность главы МУП «Парк культуры и отдыха»

Директором «Предприятия автомобильных дорог» в Набережных Челнах назначили Илью Черкашина. Об этом сообщил на своей странице в сети в «ВКонтакте» руководитель исполкома автограда Фарид Салахов.

— В «Предприятии автомобильных дорог» он (Илья Черкашин, — прим. ред.) трудился с 2019 года и прошел путь от главного механика до заместителя директора по транспорту и эксплуатации. Хорошо себя зарекомендовал и на протяжении почти четырех лет занимал должность директора МУП «Парк культуры и отдыха. Зарекомендовал себя профессионалом, умеющим организовать работу коллектива, принимать взвешенные решения и добиваться результатов, — говорится в публикации.

Руководителем МУП «Парк культуры и отдыха» стал Артем Уткин. Он работал коммерческим директором компании «Союз-Логистика», заместителем директора по развитию бизнеса в «РариТЭК» и руководителем сервисного центра в «Казань-Шинторг», рассказал Фарид Салахов.

Напомним, экс-глава «Предприятия автомобильных дорог» Марат Анисимов покинул пост в начале октября. В социальных сетях он сообщил о сроке истечения трудового контракта.

Галия Гарифуллина