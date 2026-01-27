«Союзмультфильм» планирует открыть новые парки по примеру казанского павильона

«Союзмультпарк» в Казани в прошлом году собрал 43 тысячи посетителей

Киностудия «Союзмультфильм» рассматривает возможность создания трех-четырех крытых развлекательных парков под брендом «Союзмультпарк» в ближайшие три года. Проекты находятся в стадии разработки концепций, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время студия работает над индивидуальными проектами для различных локаций. Разработаны концепции для горного курорта «Манжерок» и Благовещенска. Параллельно ведутся переговоры об открытии еще одного уличного парка развлечений.

Планируемые парки будут иметь площадь от 3,5 тыс. квадратных метров. Однако реализация проектов требует значительных инвестиций, и их осуществление невозможно без господдержки как на федеральном, так и на региональном уровне.

У студии есть успешный опыт в развитии подобных проектов. Несколько лет назад был создан специальный департамент для работы в этом направлении. В 2020 году открылся первый мультимедийный «Союзмультпарк» на ВДНХ, а в 2021 году аналогичный павильон начал работу в Казани. В 2025 году московское пространство посетили 160 тысяч человек, а казанский центр принял более 43 тысяч гостей.



Наталья Жирнова