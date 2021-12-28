Мультимедийный центр «Союзмультпарк» в Казани встретит первых посетителей в предновогодние дни

Фото: предоставлено пресс-службой президента РТ

28 декабря при участии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, министра культуры РТ Ирады Аюповой, председателя Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, генерального директора киностудии Бориса Машковцева стартовал уникальный проект — на территории АК «АК БАРС АРЕНА» появились 12 интерактивных зон инновационного мультимедийного развлекательно-развивающего центра «Союзмультпарк». При разработке активностей применены передовые технологии с использованием искусственного интеллекта, VR/AR, 3D анимации и другие.

Проект реализован Правительством Республики Татарстан при участии специалистов киностудии «Союзмультфильм» (входит в экосистему СБЕР).

Первый «Союзмультпарк» появился в феврале 2021 года в Москве и представил формат креативного пространства, которое мобильно преобразуется для проведения разноформатных мероприятий для всей семьи: мастер-классов, кинопоказов, выставок и мультимедийных аттракционов.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в открытии «Союзмультпарка»

Казанский центр «Союзмультпарк» концептуально аналогичен московскому проекту, но обладает своей спецификой. Так, пространство центра погрузит своих посетителей не только в мир анимации, но и расскажет об истории и культуре республики Татарстан: ряд игровых зон стилизованы под местные традиции и сказки. Например, в локации «Колодец» посетители увидят, где живет хитрый Шурале (леший) и смогут помочь Славному Батыру справиться со злодеем.

На входе в Союзмультпарк гостей встретит голубой вагон-гардероб, кассовая зона из ящиков с апельсинами от Чебурашки, настоящая телефонная будка и старые телевизоры-фотокабины для моментальных фото с любимыми мультгероями и сказочными персонажами.

В зоне «Виртуальный художник» посетители смогут раскрасить мультфильмы в трехмерном пространстве с помощью шлема виртуальной реальности, а в локации «Вовка в тридевятом царстве» — обучиться различным «премудростям» — сплести скатерть самобранку или построить трон. Кроме того, гостям предстоит отправиться в далекое космическое путешествие вместе с героями мультфильма «Тайны третьей планеты», прогуляться в мультимедийных джунглях с Маугли или попасть на борт сказочного Летучего корабля.

Важной частью казанского «Союзмультпарка» является также Школа анимации, где можно получить базовые знания о компьютерной анимации и сделать мультфильм из подручных средств.

Билеты в казанский «Союзмультпарк» можно купить в кассе или онлайн на сайте. Посещение мультимедийного центра для детей от 0 до 3 лет — бесплатно.

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»