Мультимедийный центр «Союзмультпарк» в Казани встретит первых посетителей в предновогодние дни
28 декабря при участии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, министра культуры РТ Ирады Аюповой, председателя Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, генерального директора киностудии Бориса Машковцева стартовал уникальный проект — на территории АК «АК БАРС АРЕНА» появились 12 интерактивных зон инновационного мультимедийного развлекательно-развивающего центра «Союзмультпарк». При разработке активностей применены передовые технологии с использованием искусственного интеллекта, VR/AR, 3D анимации и другие.
Проект реализован Правительством Республики Татарстан при участии специалистов киностудии «Союзмультфильм» (входит в экосистему СБЕР).
Первый «Союзмультпарк» появился в феврале 2021 года в Москве и представил формат креативного пространства, которое мобильно преобразуется для проведения разноформатных мероприятий для всей семьи: мастер-классов, кинопоказов, выставок и мультимедийных аттракционов.
Казанский центр «Союзмультпарк» концептуально аналогичен московскому проекту, но обладает своей спецификой. Так, пространство центра погрузит своих посетителей не только в мир анимации, но и расскажет об истории и культуре республики Татарстан: ряд игровых зон стилизованы под местные традиции и сказки. Например, в локации «Колодец» посетители увидят, где живет хитрый Шурале (леший) и смогут помочь Славному Батыру справиться со злодеем.
На входе в Союзмультпарк гостей встретит голубой вагон-гардероб, кассовая зона из ящиков с апельсинами от Чебурашки, настоящая телефонная будка и старые телевизоры-фотокабины для моментальных фото с любимыми мультгероями и сказочными персонажами.
В зоне «Виртуальный художник» посетители смогут раскрасить мультфильмы в трехмерном пространстве с помощью шлема виртуальной реальности, а в локации «Вовка в тридевятом царстве» — обучиться различным «премудростям» — сплести скатерть самобранку или построить трон. Кроме того, гостям предстоит отправиться в далекое космическое путешествие вместе с героями мультфильма «Тайны третьей планеты», прогуляться в мультимедийных джунглях с Маугли или попасть на борт сказочного Летучего корабля.
Важной частью казанского «Союзмультпарка» является также Школа анимации, где можно получить базовые знания о компьютерной анимации и сделать мультфильм из подручных средств.
Билеты в казанский «Союзмультпарк» можно купить в кассе или онлайн на сайте. Посещение мультимедийного центра для детей от 0 до 3 лет — бесплатно.
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