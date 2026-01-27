Новости общества

Тыгин о недопуске газовиков в квартиры: «Нет проблем — у вас не будет газа»

12:14, 27.01.2026

По итогам прошедшего года «Казаньгоргаз» достиг показателя в 95% выполнения плана по обслуживанию газового оборудования

Фото: Дмитрий Зайцев

По итогам прошедшего года компания «Казаньгоргаз» достигла показателя в 95% выполнения плана по обслуживанию газового оборудования, сообщил главный госжилинспектор Татарстана Александр Тыгин.

Он сообщил, что серьезной проблемой стало нежелание некоторых жителей как Казани, так и других городов республики допускать специалистов газовой службы в свои квартиры для проведения необходимых работ.

— Не хотите впускать газовика в квартиру? Нет проблем — у вас не будет газа, — прокомментировал ситуацию главный госжилинспектор Татарстана.

Недавно Татарстан установил новый рекорд потребления газа из-за аномальных морозов, а с начала года в республике зафиксировали 8 случаев отравления угарным газом.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

