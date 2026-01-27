Новости общества

16:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский аэропорт предупредил о корректировке рейсов из-за непогоды в Москве

11:07, 27.01.2026

Сама воздушная гавань работает в штатном режиме

Казанский аэропорт предупредил о корректировке рейсов из-за непогоды в Москве
Фото: Мария Зверева

Международный аэропорт Казани предупредил о корректировке рейсов из-за непогоды в Москве: столицу России накрыла метель.

— Некоторые авиаперевозчики по соображениям безопасности полетов могут корректировать расписание рейсов на данном направлении, — заявили в пресс-службе аэропорта.

Вместе с тем в Казани воздушная гавань работает в штатном режиме. В случае задержек рейсов авиакомпании обязуются оказывать пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее «Реальному времени» стало известно расписание поездов Казань — Аэропорт — Казань в преддверии снегопада 27 января.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также