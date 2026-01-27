Казанский аэропорт предупредил о корректировке рейсов из-за непогоды в Москве
Сама воздушная гавань работает в штатном режиме
Международный аэропорт Казани предупредил о корректировке рейсов из-за непогоды в Москве: столицу России накрыла метель.
— Некоторые авиаперевозчики по соображениям безопасности полетов могут корректировать расписание рейсов на данном направлении, — заявили в пресс-службе аэропорта.
Вместе с тем в Казани воздушная гавань работает в штатном режиме. В случае задержек рейсов авиакомпании обязуются оказывать пассажирам услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Ранее «Реальному времени» стало известно расписание поездов Казань — Аэропорт — Казань в преддверии снегопада 27 января.
