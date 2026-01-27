Татарстан накроет метель, которая придет с Москвы

Наиболее сложная погода прогнозируется на четверг, 29 января, когда в республике ожидается сильный снег, метели с ухудшением видимости и порывистый ветер до 20 м/с

Фото: Максим Платонов

Согласно данным Гидрометцентра, в Татарстане 27 января местами ожидается снег, метель и усиление ветра до 15—18 м/с. Днем температура составит от -9 до -14 градусов, на крайнем востоке до -18.

В среду, 28 января, под влиянием теплого фронта западного циклона ожидаются снег и метель. Ветер сохранится в пределах 15—18 м/с. Ночные температуры составят до -13, днем потеплеет до -7.

Наиболее сложная погода прогнозируется на четверг, 29 января. Ожидаются сильный снег, метели с ухудшением видимости и порывистый ветер до 20 м/с. Температура ночью опустится до -8, днем ожидается от -2 до -7 градусов. На дорогах сохранится гололедица и снежные заносы. В конце января сохранится циклоническая погода с периодическими снегопадами, метелями и сильным ветром. Ожидается постепенное понижение температурного фона.

Как сообщает RT, аэропорт Шереметьево в Москве закрыли из-за сильной метели. которая придет позднее и в Татарстан.

Наталья Жирнова