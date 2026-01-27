Стало известно расписание поездов Казань — Аэропорт — Казань в преддверии снегопада 27 января

Ежедневно между городом и воздушной гаванью курсируют 22 электропоезда

Фото: Максим Платонов

АО «Содружество» сообщает о режиме работы железнодорожного сообщения между Казанью и аэропортом в связи с надвигающимся снегопадом. Об этом перевозчик сообщил «Реальному времени».

По информации компании, на маршруте Казань — Аэропорт — Казань сохраняется прежний график движения пригородных поездов. Ежедневно между городом и воздушной гаванью продолжают курсировать 22 электропоезда.

В компании уточнили, что периодичность движения поездов определяется заказчиком перевозок — Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ. При составлении графика учитываются технические возможности железнодорожной инфраструктуры.

АО «Содружество» подчеркивает, что дополнительных рейсов на маршруте в связи с погодными условиями не планируется, так как существующее расписание обеспечивает необходимую транспортную доступность.

Пассажирам рекомендуется следить за актуальным расписанием движения поездов и планировать свои поездки с учетом времени в пути.

Ранее «Реальное время» рассказывало о задержке нескольких рейсов — в международном аэропорту Казани произошли существенные задержки прибывающих рейсов. Самолет из Москвы задерживается на два часа, а рейс из Душанбе — на пять часа.

Дмитрий Зайцев