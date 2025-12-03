Минниханов открыл «Балтач Арену» в Балтасинском районе Татарстана

Нормативная пропускная способность ледового катка составляет 80 человек в смену

Фото: Динар Фатыхов

В рамках рабочей поездки в Балтасинский район раис Татарстана Рустам Минниханов посетил недавно построенный ледовый дворец «Балтач Арена» в селе Карелино. Новый спортивный комплекс призван значительно расширить возможности для занятий зимними видами спорта в сельской местности.

Строительство «Балтач Арены», общая площадь которой составляет 3,4 тыс. квадратных метров, началось в феврале текущего года. В здании разместился крытый каток с искусственным льдом размером 56 на 26 метров. Для удобства спортсменов и посетителей оборудованы современные раздевалки, душевые кабины, пункт проката коньков и медицинский кабинет. Нормативная пропускная способность ледового катка составляет 80 человек в смену.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минниханов в ходе визита подчеркнул, что в республике ведется масштабная работа по строительству и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры, особое внимание уделяется созданию крытых ледовых дворцов в сельских районах.

— Здесь созданы все условия для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также для массового катания людей. Поздравляю вас с этим знаковым событием, — обратился он к жителям района.

В Балтасинском районе хоккей уже пользуется большой популярностью: им занимаются свыше 500 человек, включая 116 детей в спортивной школе. На территории района функционируют 24 хоккейные коробки, и появление крытой арены стало долгожданным событием. Глава района Рамиль Нутфуллин отметил: «Открытие этого объекта — очень большое и долгожданное событие для жителей Балтасинского района. Наша мечта сбылась. Уверен, ледовая арена будет способствовать развитию хоккея и популяризации спорта в целом».



По республике на сегодняшний день действует 54 ледовых дворца спорта. В ближайшие 5 лет планируется построить еще 12 крытых арен, обеспечив таким образом все районы республики современной спортивной инфраструктурой.

Рената Валеева