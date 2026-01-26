Композитор конкурса «Мисс Татарстан — 2026»: «Самым тяжелым всегда является пролог»

При написании музыки к проекту он вдохновлялся «Дюной» и «Игрой престолов»

Фото: Артем Дергунов

Тема конкурса близка республике по культурным и историческим корням

Сегодня на сцене нового театра им. Г. Камала в Казани в очередной раз пройдет конкурс «Мисс Татарстан — 2026». В этом году темой соревнования стал Восток. Как сообщили «Реальному времени» организаторы конкурса, восточную тему выбрали из-за того, что она близка республике по культурным и историческим корням.

— Эта тема дала возможность по-новому раскрыть и музыку, и пластику, и визуальный язык шоу. Музыка становится сквозной нитью всего проекта: от пролога до финального аккорда. Пролог «Мисс Татарстан» — это всегда индивидуальный авторский саундтрек, который затем развивается и трансформируется в визитках участниц и во всех выходах, формируя цельную музыкальную драматургию, — сказали организаторы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По их словам, одной из ключевых особенностей проекта остается его абсолютная честность и прозрачность.

— Мы не знаем заранее, кто окажется в финале или в топ-10, поэтому режиссерски и музыкально обязаны одинаково серьезно работать с каждой участницей. Именно поэтому драматургия становится основой шоу, позволяя зрителю полностью погрузиться в атмосферу конкурса, — отметили они.

«Источником вдохновения стали саундтреки к фильму «Дюна» и сериалу «Игра престолов»

При написании музыки к проекту источником вдохновения стали саундтреки к большим, крупным полотнам — таким как «Дюна», «Игра престолов», а также композиции восточной тематики. Об этом «Реальному времени» сообщил композитор проекта, музыкальный продюсер Yummy Music Band Юрий Федоров.



— Тематика Востока мне очень близка, поскольку в моем творчестве этническая составляющая присутствует довольно часто. Это касается и работ для мероприятий, и музыки к кино, спектаклям и так далее. Я в целом часто слушаю киномузыку, особенно все, что связано с восточной тематикой и этнической составляющей. Мне нравится создавать широкие, масштабные музыкальные полотна, где много оркестрового звучания и этнических инструментов. Именно поэтому, когда в этом году Артур (режиссер проекта, — прим. ред.) предложил снова поработать над «Мисс Татарстан», я с огромным удовольствием согласился, — сказал изданию композитор.

Что касается самих треков, то в этом году они отличались сложностью с технологической точки зрения: было много этнических элементов и восточной перкуссии, которую нужно было использовать практически во всех треках.

— Самым тяжелым всегда является пролог — первый номер, который открывает мероприятие. В этот раз он получился очень технологичным и сложным по объему, однако больше всего сложностей возникло при работе над треком, который будет исполнять приглашенный московский певец — TONI. Мы полностью переделали его песню в восточном стиле: изменили темп и аранжировку под тематику конкурса. Переделать композицию из одной стилистики в совершенно другую — задача достаточно сложная. Кроме того, номер приглашенного вокалиста, как это было и в прошлом году с группой Viva, всегда развернут по форме и длительности. Пока исполнитель представляет номер, параллельно проходит показ участниц, костюмов, поэтому по времени трек получается очень объемным. В 2026-м он длится около семи минут. Это большое музыкальное полотно, которое должно быть разнообразным: со вступлением, развитием и определенным отходом от первоначального материала, — поделился композитор.

Еще одна техническая сложность связана с визитками участниц.

— Около 30 заявок нужно обработать: выровнять голоса, обработать дикторский текст, проверить тайминги, чтобы объявления звучали в нужное время, — добавил он.

Однако, несмотря на все сложности, работать над проектом было очень интересно, а новые творческие вызовы помогли расти в профессиональном плане, резюмировал Федоров.

С участницами работали вживую в режиме 24/7

Главной задачей режиссерской работы стал поиск баланса между «режиссером-реалистом» и «режиссером-творцом». Об этом «Реальному времени» сообщил режиссер-постановщик конкурса Артур Амиров.



— Профессия режиссера сама по себе — одна большая сложность. Главный внутренний конфликт всегда происходит между режиссером-реалистом и режиссером-творцом. Основная задача — найти баланс между этими двумя альтер эго, чтобы в итоге получилось действительно сильное и живое. Истина, как известно, рождается в конфликте, но при этом мы не сталкиваемся со сложностями в привычном смысле — мы делаем все с огромным удовольствием, — поделился собеседник издания.

По его словам, с участницами работали вживую целую неделю в режиме 24/7. За это время поставили все выходы, отредактировали визитки, поработали над актерскими проявлениями, самопозиционированием, образом, походкой.

— Спорные ситуации, конечно, возникают — и буквально ежесекундно, но в этом и есть наше главное преимущество: мы умеем принимать их и превращать в достоинства. Этого принципа мы и придерживаемся. А наши девушки — это сплошная красота, и работать с ними — сплошное удовольствие, — сказал режиссер-постановщик.

Для выбора тканей ездили в Чебоксары

Вдохновителем концепции стала президент конкурса «Мисс Татарстан» — Изольда Сахарова. Ключевым моментом в данном мероприятии стало создание «шоу уровня нью-йоркского мюзикла», поделился Амиров.

— Это полноценный мюзикл, в котором каждая часть логично вытекает из другой. В какой-то момент конкурс перестает быть конкурсом — он становится большим, глобальным шоу мирового уровня, — добавил режиссер.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Работа каждого, кто работал над проектом, от хореографов до дизайнеров, впоследствии отразилась на участницах, которые вышли на сцену.

— При выборе тканей для костюмов девушек мы с дизайнером Екатериной Тонюшкиной даже специально ездили в один из пошивочных цехов в Чебоксарах, где вместе подбирали материал. Каждая ткань, орнамент или украшение усиливаются тем контекстом, который окружает девушек в конкретный момент. За счет этого возникает бесконечная система отражений: один элемент проявляется сразу в нескольких формах искусства, — резюмировал Амиров.

Никита Егоров