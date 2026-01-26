Артига подвел итоги первого сбора «Рубина» в Турции

Казанцы одержали две победы в двух матчах в турецком Белеке

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги первого сбора казанской команды в Турции. Испанец возглавил казанцев в середине января, сменив Рашида Рахимова.

— На первом сборе, как и сказал, было важно, познакомиться с игроками, мы это сделали. Мы знаем, где мы сейчас находимся, и знаем, что делать дальше. Будем работать, продолжать строить команду. Что касается изменений в расписании матчей, то это нормально для сборов, — цитирует клубная пресс-служба Артигу.

«Рубин» на первом зимнем сборе в Турции одержал две победы в двух матчах — над сербским ИМТ (3:1) и македонской «Стругой» (2:0). В этих играх не участвовали несколько лидеров казанской команды, в том числе Мирлинд Даку, Угочукву Иву и Руслан Безруков.

Следующий сбор «Рубина» в Турции начнется 30 января и продлится до 9 февраля.

Зульфат Шафигуллин