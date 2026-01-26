Казанский аэропорт показал рост регулярности полетов вопреки общему ухудшению ситуации в 2025 году

Относительно 2024 года здесь возросло точное выполнение графика с 68 до 71%

Фото: Реальное время

По данным «АльфаСтрахования», представленным «Ъ», число авиаперелетов в России, задерживающихся более чем на три часа, выросло вдвое в 2025 году относительно показателей предыдущего периода. Основной причиной стали беспилотники.

Доля рейсов, задержавшихся больше чем на четыре часа, увеличилась с 1 до 2%, тогда как процент рейсов с опозданием более трех часов вырос с 2 до 4%. Из общего числа проанализированных 865 тысяч полетов около 30,5 тысячи имели задержки продолжительностью более трех часов, что затронуло примерно 4,5 миллиона пассажиров. Среди них почти треть ожидала вылета более четырех часов.



Несмотря на общую негативную динамику, единственным крупным городом, улучшившим показатель своевременности рейсов, стала Казань, где точное выполнение графика возросло с 68 до 71%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Остальные аэропорты Москвы показали смешанные результаты: наиболее стабильными оказались Шереметьево и Домодедово, отправляющие половину рейсов точно по расписанию, а остальные рейсы задерживаются максимум на три часа. В аэропорту Внуково и международном аэропорту Жуковского ситуация была хуже, однако большинство рейсов все же успевали отправиться в пределах трехчасового лимита.



Напомним, что накануне аэропорты Казани и Нижнекамска закрывали на прием и выпуск самолетов.

Наталья Жирнова