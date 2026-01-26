Михаэль Шумахер теперь может передвигаться на инвалидном кресле

Это осуществляется с помощью специалистов

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Как сообщает RT, семикратный чемпион «Формулы-1» теперь способен перемещаться на инвалидной коляске при поддержке медсестры и терапевта.

Это важное достижение в процессе реабилитации спортсмена, который получил серьезную травму головы во время катания на лыжах 29 декабря 2013 года. С тех пор состояние здоровья гонщика остается предметом пристального внимания его поклонников и СМИ.



Наталья Жирнова