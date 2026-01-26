Новости спорта

Михаэль Шумахер теперь может передвигаться на инвалидном кресле

11:43, 26.01.2026

Это осуществляется с помощью специалистов

Фото: скриншот с видео "Фанаты Михаэля Шумахера получили обнадеживающий знак о состоянии гонщика" на канале "Новости 24/7"

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Как сообщает RT, семикратный чемпион «Формулы-1» теперь способен перемещаться на инвалидной коляске при поддержке медсестры и терапевта.

Это важное достижение в процессе реабилитации спортсмена, который получил серьезную травму головы во время катания на лыжах 29 декабря 2013 года. С тех пор состояние здоровья гонщика остается предметом пристального внимания его поклонников и СМИ.

Наталья Жирнова

